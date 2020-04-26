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وزارة الثقافة تطلق أول منصة إلكترونية لتعليم الخط العربي والزخرفة الإسلامية

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وزارة الثقافة تطلق أول منصة إلكترونية لتعليم الخط العربي والزخرفة الإسلامية

وزارة الثقافة تطلق أول منصة إلكترونية لتعليم الخط العربي والزخرفة الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=857741

أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق أول منصة إلكترونية لتعليم الخط العربي والزخرفة الإسلامية بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030، وذلك تحت عنوان “منصة الخطاط” https://www.alkhattat.net، وبإشراف نخبة من الخطاطين المحترفين في المملكة والعالم العربي الذين سيقدمون من خلالها أساسيات الخط العربي وفنونه وأساليبه عبر دورات تدريبية ومشروعات وورش عمل احترافية.
وتأتي منصة “الخطاط” ضمن المبادرات الفائزة بدعم وزارة الثقافة في “عام الخط العربي”، وهي توفّر للراغبين بتعلّم الخط العربي والزخرفة الإسلامية فرصة الحصول على دروس نوعيّة على يد محترفين ومتخصصين،كما تتيح للمتدرب اختيار الخط الذي يرغب في تعلّمه والخطاط الذي يفضل التعلّم على يديه، وسيحصل خلال ذلك على تطبيقات وتمارين يكتسب منها المهارات الفنية التي يحتاجها.
وتتضمن المنصة عدداً من المسارات التدريبية المتنوعة، منها دورات احترافية في أنواع الخط العربي، وشرح الحروف وتركيباتها، وكتابة الكلمات والعبارات،وتحسين الكتابة، والتدريب على عمل اللوحات الخطية والأعمال الفنية بالخط العربي، وتشكيلات الحروف، والتذهيب والزخرفة الإسلامية ورسمها وتلوينها، وفن الإبرو، كما توفّر المنصة مساراً لتمكين المتدرب من تطوير الخطوط العربية الحاسوبية عن طريق تعلم التصاميم وبرمجة الخطوط.
ويأتي دعم وزارة الثقافة هذه المنصة في سياق احتفائها بالخط العربي وبتاريخه ورموزه، وتحت مظلة “عام الخط العربي” الذي يحتوي على أنشطة وفعاليات متنوعة ستقدمها الوزارة خلال عامي 2020 و2021م متضمنة مبادرات نوعيّة تخدم الخط العربي وتحتفي بفنونه بالتعاون مع الأفراد والجهات الرسمية والخاصة المهتمة بهذا الفن العربي العريق الذي يمثل قيمة حضارية كبيرة بوصفه ناقلاً للثقافة العربية وحافظاً لها، ولمكانته الفنية الرفيعة.

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