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أمير القصيم يدشن مركزي الدفاع المدني بالسالمية والبصر

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أمير القصيم يدشن مركزي الدفاع المدني بالسالمية والبصر

أمير القصيم يدشن مركزي الدفاع المدني بالسالمية والبصر
http://almnatiq.net/?p=857750
المناطق _ بريدة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بقاعة الاجتماعات بمكتبه في ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة عن طريق الاتصال المرئي , مشروع مركزي الدفاع المدني بالسالمية ومركز البصر , بحضور وكيل امارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد محمد ابوعباة.

واستمع سموه من العميد أبوعباة شرحٍ موجز عن المركزين وإمكانياتهما ، الذين يخدمان الجهات الجنوبية والجهات الشرقية الواقعة بالقرب من مدينة بريدة ، والطرق المتصلة بهما ، إضافة إلى المراكز والهجر المجاورة والطرق المتصلة بتلك المواقع .

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما شاهده واطلع عليه خلال التدشين ، لافتاً الانتباه إلى أن افتتاح هاذين المركزين يأتي تأكيداً لامتداد جهود الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، لتلبية احتياجات سكان المناطق من الخدمات ، وتوفير سبل السلامة في جميع مدن ومراكز وقرى المملكة ، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه ، وأن يعجل بزوال هذه الغمة عن الأمة عامة وعن وطننا الغالي خاصة إنه جواد كريم مجيب الدعاء .

 

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