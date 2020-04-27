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أمانة القصيم تصادر (2) طن من البصل ببريدة

أمانة القصيم تصادر (2) طن من البصل ببريدة
http://almnatiq.net/?p=857760
المناطق _ بريدة

صادرت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية بمدينة بريدة (2) طن من البصل بعد أن تم ملاحظة تخزينه بطريقة غير نظامية بمدينة بريدة.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأن تم رصد مجموعة من العمالة تقوم بتخزين كميات من البصل بطريقة غير نظامية ، وتم رصدتها ومصادرة كامل الكمية وتسلميها لجمعية طعامي ، كما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت أمانة منطقة القصيم عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات صحية وبلدية بالاتصال على الرقم 940 على مدار الساعة.

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