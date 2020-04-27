الكشافة يحيون أبطال الصحة بطريقتهم الخاصة

الرياض _ مبارك الدوسري

قدم أفراد ينتسبون الى جمعية الكشافة العربية السعودية ، بطريقتهم الخاصة الشكر الى أبطال وزارة الصحة ، على جهودهم وتفانيهم في عملهم ، وتقديمهم لكافة التضحيات لمنع تفشي فايروس كورونا ، وذلك من خلال مقطع فيديو تجاوز الدقيقتين بقليل أنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي ، قام فيه الكشافة الذين تنوعت مراحلهم الكشفية من الأشبال حتى الرواد والرائدات ، بتقديم الصفقة الكشفية الثلاثية لهم عرفاناً بما يقدمون لحماية أغلى ما نملك.

وشاركهم في المقطع عددٍ من منسوبي المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود نيابة عن أبطال الصحة في مختلف القطاعات الصحية بجميع أنحاء المملكة ، الذين عبروا بطريقتهم الخاصة عن شكرهم وامتنانهم لمنسوبي الحركة الكشفية بالمملكة على تلك الالتفاتة التقديرية الجميلة .