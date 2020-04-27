منسوبي أمانة جمعية الكشافة يجتمعون افتراضيا

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http://almnatiq.net/?p=857767
الرياض _ مبارك الدوسري

عقد الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور صالح بن رجاء الحربي مساء اليوم ” عن بعد ” اجتماعاً للمتطوعين بأمانة الجمعية ، لمناقشة جهود الجمعية بمختلف قطاعاتها المساهمة في الوقاية من فايروس كورونا .
وأعرب الأمين العام في بداية الاجتماع عن شكره للقطاعات الكشفية على تفاعلها ، وللفرق الكشفية التطوعية ما تقدم من جهود مع الجهات ذات العلاقة ، والاستمرار في حملات التبرع بالدم ، والمساهمة في توزيع السلال الغذائية ، والنشر التوعوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي ، بالإضافة الى الجهود التطوعية في تنظيم المتسوقين .
وبارك الحربي النجاح والتفاعل الذي تحقق خلال الاسبوع المنصرم من مشاركات في ورش العمل على المستوى العربي ، وعقد دورة العمل التطوعي ، وكذا المراحل التي وصل لها المنتدى الكشفي الوطني للوقاية من فايروس كورونا .
وناقش الأمين العام خلال الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال ، حيث اتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة ، مؤكداً أهمية الاستمرار في دعم شركاء النجاح من الوزارات والجمعيات المعنية لوجيستياً وخدمياً في مواجهة الفايروس المستجد امتداد لدور الجمعية المجتمعي وواجبها الإنساني .

 

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