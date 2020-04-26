الأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر يُشارك في منع التجول بأملج

أملج - فايز السميري

بتوجية من قائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد بدر بن عبدالمحسن الخيال شاركت القوة الخاصة للإمن والحماية بمشروع البحر الآحمر بمحافظة أملج في تطبيق قرار منع التجوال من خلال عدد من النقاط والمواقع والميادين والطرق الرئيسة بمحافظة أملج بمتابعة من قائد القوة الخاصة للإمن والحماية بمشروع البحر الآحمر بأملج العميد منصور بن ناصر الفايز ، والمشرف على العمل الميداني مدير إدارة العمليات المقدم ركن/ بندر بن عبدالله الجهني.

وساندت القوة الخاصة للأمن والحماية لأعمال الشرطة وبقية القطاعات العسكرية الأخرى ، وذلك بقيامهم بفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية في أوقات أمر منع التجول، في ظل تعاون مشترك وتنسيق عالي المستوى.وقد شهدت الشوارع تواجد رجال الأمن وبدت الشوارع والطرقات والميادين خالية من المارة في إشارة إلى وعي المواطن والمقيم وامتثالهم للتوجيه السامي الذي يرمي إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا .