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بلدية محافظة تيماء تكثف جولاتها الرقابيه على المحلات التجاريه

بلدية محافظة تيماء تكثف جولاتها الرقابيه على المحلات التجاريه

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بلدية محافظة تيماء تكثف جولاتها الرقابيه على المحلات التجاريه

بلدية محافظة تيماء تكثف جولاتها الرقابيه على المحلات التجاريه
http://almnatiq.net/?p=857774
تبوك _ علي العميري

كثفت بلدية محافظة تيماء، جولات تفتيشية ورقابية، شملت عددًا من المنشآت الغذائية، والبوفيهات والمطاعم، ضمن حملة الرقابة البلدية وذلك للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد
وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي أن البلدية نفذت 445 جولات تفتيشية خلال الأسابيع الماضية، وأسفرت عن مصادره ٢٨٠ كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق ٣ محلات تجارية ، إلى جانب تسجيل ١٥ مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحلات أخرى.
وأكد أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية ضمن الاجراءات الاحترازيه والوقائيه ضد تفشي فيروس كورونا بهدف مراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية.

 

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