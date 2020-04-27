«الأمراض المعدية وطرق دفعها من خلال القرآن الكريم».. منحة بحثية يقدمها كرسي الشيخ القرعاوي بجامعة القصيم

المناطق _ بريدة

أعلن كرسي الشيخ علي القرعاوي للقرآن وعلومه بجامعة القصيم، عن تقديم منحة بحثية حول «الأمراض المعدية وطرق دفعها من خلال القران الكريم»، وذلك بالتزامن مع جائحة “فيروس كورونا” التي تجتاح مختلف دول العالم في الآونة الأخيرة.

وأوضحت الجامعة معايير القبول في المنحة، حيث يجب أن تخضع جميع الطلبات للوائح وأنظمة جامعة القصيم، على أن تكون المفاضلة بين الباحثين بناء على تحقيقها لأهداف الكرسي من هذه المنحة، ووضوح الفكرة وتميز الباحث، وأن يلتزم المرشح بالخطة العامة التي يتفق عليها مع الكرسي ويوقع عقداً بذلك.

وقد أعلنت الجامعة عن الجدول الزمني للمنحة البحثية وآلية التقديم، حيث يستقبل كرسي الشيخ القرعاوي طلبات المنح متضمنة (الخطة المقترحة للبحث، والسيرة الذاتية للباحث) على البريد الإلكتروني [email protected]، وأخر موعد لاستقبال الطلبات هو يوم ٢٩/٩/١٤٤١هـ، كما يمكن للراغبين في التقديم على المنحة البحثية الاستفسار عن كافة الشروط والمتطلبات على الرقم: 0163020119.