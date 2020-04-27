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الشؤون الإسلامية بتبوك تنظم سلسلة محاضرات ” شهر الخير “

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الشؤون الإسلامية بتبوك تنظم سلسلة محاضرات ” شهر الخير “

الشؤون الإسلامية بتبوك تنظم سلسلة محاضرات ” شهر الخير “
http://almnatiq.net/?p=857786
المناطق _ تبوك

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك ممثلاً بجمعية الدعوة والإرشاد بالمنطقة سلسلة من المحاضرات الإرشادية والتوعوية عن بُعد ضمن برنامج ” شهر الخير” وتستمر أسبوعاً.
ويشارك في البرنامج عدد من المشايخ والدعاة عن بُعد عبر تطبيق زووم عند الساعة العاشرة مساءً من كل يوم وينطلق مساء اليوم بمحاضرة بعنوان ” وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ” يلقيها الدكتور نويجع العطوي ومحاضرة بعنوان ” فرحة الصائم ” ويلقيها غداً صالح الراشد و ” مفهوم العبادة في رمضان ” يلقيها الدكتور حسن المطيري بعد غدٍ ومحاضرة بعنوان ” توجيهات رمضانية ” ويلقيها الدكتور ماجد شربة وذلك يوم الأربعاء القادم ويختتم البرنامج يوم الجمعة بمحاضرة عن تفسير ” فاستقم كما أمرت ” يلقيها الداعية أحمد العنزي.
وأوضح مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك عبدالله بن نشاط السبيعي أن هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود والبرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة، لمواكبة توجيهات القيادة الرشيدة في ظل الأزمة الحالية بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم والحرص على خدمة المجتمع وإيصال رسالة الوزارة السامية بأحدث التقنيات المستخدمة في ظل الظروف الحالية.

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