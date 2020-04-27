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أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان

أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان

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أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان

أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان
http://almnatiq.net/?p=857789
عرعر _ خالد الضبيبي

شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان، في إطار متابعة سموه للجهات المعنية كافة، للتأكد من فاعلية وكفاءة تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وقال سموه تنعم بلادنا بالأمن والأمان بفضل من الله ثم جهود الأجهزة الأمنية ورجالها والتي أولتها الدولة -رعاها الله- اهتماماً بالغاً من جهة الكم والنوع والتجهيزات بأحدث المعدات والمُمكِنات والأفراد المدربين بالمعارف والمهارات للتعاطي مع القضايا والمواقف الأمنية، مبيناً سموه أن كل ذلك انعكس إيجاباً على الأداء الأمني عالي الكفاءة بكافة الظروف.
وأشاد سموه بأداء رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية الذين تقدموا الصفوف مع إخوانهم رجال الصحة وبقية موظفي الأجهزة ذات الصلة بمواجهة جائحة فيروس كورونا، مبيناً أن مثابرتهم وتعاملهم الإنساني الراقي ذو أثر كبير في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية.
وتابع سموه ميدانياً الإجراءات الأمنية لتنفيذ منع التجول، مثمناً النجاحات التي حققتها خطط الأجهزة الأمنية في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة التي نفذت بانضباط وإجراءات دقيقة.
ودعا سموه المواطنين لتحمل مسؤولياتهم الفردية تجاه أنفسهم وتجاه مجتمعهم وذلك من خلال الالتزام في التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية الفردية وفق إرشادات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بالعدوى.
وسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية ويديم عز الوطن ويحفظ مواطنيه.

 

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