بلدية طريف تواصل اعمال الاصحاح البيئي وتطهير الطرق والمواقع الحيوية بالمحافظة

طريف _ خالد الضبيبي

استمرارًا لجهودها الاحترازية للوقاية من فيرو ⁧س كورونا‬⁩ كثفت ⁧‫بلدية محافظة طريف‬⁩ التابعه لامانة منطقة الحدود الشماليه أعمال الإصحاح البيئي عبر رش المبيدات وتعقيم وتطهير الشوارع والأرصفة والأماكن العامة أثناء ⁧‫منع التجول‬⁩ الجزئي على نطاق واسع بالمحافظة .

جاء ذلك ضمن جهود امانات المناطق والبلديات التابعه لها المستمرة لمواجهة فيروس ‎كورونا المستجد كوفيد ١٩.