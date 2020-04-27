استمرارًا لجهودها الاحترازية للوقاية من فيرو س كورونا كثفت بلدية محافظة طريف التابعه لامانة منطقة الحدود الشماليه أعمال الإصحاح البيئي عبر رش المبيدات وتعقيم وتطهير الشوارع والأرصفة والأماكن العامة أثناء منع التجول الجزئي على نطاق واسع بالمحافظة .
جاء ذلك ضمن جهود امانات المناطق والبلديات التابعه لها المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.
بلدية طريف تواصل اعمال الاصحاح البيئي وتطهير الطرق والمواقع الحيوية بالمحافظة
استمرارًا لجهودها الاحترازية للوقاية من فيرو س كورونا كثفت بلدية محافظة طريف التابعه لامانة منطقة الحدود الشماليه أعمال الإصحاح البيئي عبر رش المبيدات وتعقيم وتطهير الشوارع والأرصفة والأماكن العامة أثناء منع التجول الجزئي على نطاق واسع بالمحافظة .
التعليقات (٠) اضف تعليق