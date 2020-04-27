الحكومة الإيطالية تسمح بمعاودة التدريبات الشهر المقبل

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http://almnatiq.net/?p=857819
المناطق - وكالات

قررت الحكومة الإيطالية السماح لرياضيي النخبة معاودة التمارين، للرياضات الفردية في الرابع من مايو، وللرياضات الجماعية في 18 منه كما أعلن رئيس الوزراء اليوم.
وقال رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي في مؤتمر مخصص للكشف عن تفاصيل عودة الحركة في البلاد: إنه بداية من الرابع من مايو، “سيسمح بالتدريبات لكن من دون تجمعات وخلف أبواب موصدة”، وبالنسبة إلى الرياضات الجماعية، فإن “الضوء الأخضر” أعطي ابتداء من 18 مايو.
ولم يتخذ أي قرار بشأن معاودة المنافسات التي توقفت بسبب الحجر الصحي في البلاد.
وكانت السلطات الكروية في البلاد أعربت عن رغبتها في إكمال موسم 2019-2020 وأمهلت نفسها مهلة أقصاها الثاني من أغسطس من أجل ذلك.
وأعلنت إيطاليا في التاسع من مارس الماضي تعليق النشاط الرياضي في البلاد التي أصبحت من أكثر الدول تأثرا بوباء “كوفيد-19″، وذلك ضمن إجراءات إقفال واسعة النطاق من أجل الحد من تفشيه. ويتوقع أن تبدأ السلطات مطلع مايو المقبل، بالتخفيف بشكل تدريجي من حدة هذه الإجراءات.

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