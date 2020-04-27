التجارة: جولات مفاجئة ومستمرة لمراقبة أسعار ووفرة السلع الرمضانية

المناطق - الرياض

تواصل الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية جولاتها الرقابية على المراكز التجارية والتموينية والاستهلاكية بمدينة عرعر، وذلك للوقوف والتأكد من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية من خلال تنفيذ جولات مفاجئة ومستمرة على تلك المراكز والمنشآت التجارية ومحال المواد الغذائية.

وأوضح مدير التجارة بالمنطقة أحمد الفايز أن الفرق الرقابية تعمل على مدار الساعة وذلك للتأكد من عمل المحال والمراكز التموينية بالمنطقة باستمرار تقديم الخدمات للمستهلكين .

وبيّن الفايز أن فرع وزارة التجارة بالمنطقة كثف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية وطبق الغرامات الفورية على المخالفين ، مؤكدا أن وزارة التجارة تستقبل بلاغات عموم المستهلكين عن أي ملحوظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على “الإنترنت”.