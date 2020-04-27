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قياس درجات الحرارة قبل دخول المسجد الحرام للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن والعاملين بالرئاسة

قياس درجات الحرارة قبل دخول المسجد الحرام للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن والعاملين بالرئاسة

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قياس درجات الحرارة قبل دخول المسجد الحرام للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن والعاملين بالرئاسة

قياس درجات الحرارة قبل دخول المسجد الحرام للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن والعاملين بالرئاسة
http://almnatiq.net/?p=857832

تقوم وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، بقياس درجات الحرارة أثناء الدخول إلى المسجد الحرام، ويتم ذلك للأئمة والمؤذنين وجميع رجال الأمن وموظفي الرئاسة والعاملين للتأكد من سلامتهم.
ويأتي هذا الفحص ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء كورونا في أوساط العاملين بالمسجد الحرام، مع الأخذ بعين الاعتبار لجميع ما سبق القيام به من إجراءات احترازية من قبل الرئاسة العامة وكافة الجهات المعنية.
ويشهد الحرم المكي عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى منع انتشار الفايروس، وتكثيف عمليات التعقيم على مدار الساعة، إضافةً إلى حزمة من الإجراءات الوقائية .

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