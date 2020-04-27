جدارية “عزة وشموخ” تجمل الطائف

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نفذت أمانة الطائف بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون وفي إطار الشراكة بينهما أكبر جدارية بعنوان “عزّة وشموخ”، تحمل صور ملوك المملكة بدءًا من المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ومن بعده أبناؤه الذين تقلدوا الحكم سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله – رحمهم الله – وصولا إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله.

ونفّذ الجدارية الفنان رايد الأحمري في إطار الشراكة ما بين أمانة المحافظة وجمعية الثقافة والفنون ضمن جهود الجهتين في معالجة التشوّه البصري، إذ تم استعراض عدد من التصاميم ليتم اختيار هذا التصميم.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير المشرف العام على وحدة المشهد الحضري والتشوه البصري الدكتور أحمد القثامي أن الأمانة تسعى إلى إزالة المشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري للمدينة بعدد من المبادرات التي دائماً تجد دعم ومتابعه سعادة أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل الذي يوليها اهتماماً خاصاً .

وتأتي هذه المبادرة ضمن إحدى جداريات الأمانة المقترحة التي أطلقتها الأمانة تحت عنوان “جدارية الملوك ” ونفذتها الأمانة مع جمعية الثقافة والفنون ، ضمن حملة معالجة وتجميل المواقع في إطار “تحسين المشهد الحضري للمدن السعودية” لمعالجة التشوه البصري , حيث تهدف هذه المبادرة إلى إبراز العنصر الجمالي، وتزيين الطرق بأجمل اللوحات التي تضفي على المنظر العام لمسات فنية ، وإبراز مواهب الشباب، إضافة إلى استغلال أوقات الفراغ لديهم للقيام بأعمال تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم، إضافة إلى فسح المجال أمام الشباب والشابات للتفاعل مع مدينتهم وتوظيف مهاراتهم وطاقاتهم لخدمتها.

وأوضح الأحمري أن هذه الجدارية مختلفة عن غيرها من حيث توظيف العناصر العصرية كالحديد والنحاس، وانعكاسات الضوء والأرضيات، مبيناً تخصيص 10 مواقع ساريات فيها، لافتاً الانتباه إلى أن العمل استغرق أكثر من 60 يوماً، وتقع اللوحة على مساحة 400 متر مربع، وكتبت بالخط العربي، وروعي في اختيار موقعها لتكون في مكان بارز تقع على أهم تقاطعات شارع الجيش مع نهاية مدخل طريق الرياض المؤدي لشارع وج.