احدث الأخبار

الباحة .. تكثيف الجهود لأعمال التعقيم والتطهير في شوارع وميادين المنطقة
أبرز المواد
 ولايات أمريكية أخرى تستعد لفتح الاقتصاد
أبرز المواد
 دارة الملك عبدالعزيز تطلق منتداها الثقافي إلكترونياً .. وتناقش فيه علم التاريخ وفنونه
أبرز المواد
 أمانة عسير تغلق مركز تسوق في بلقرن وتصادر ٢١٥١ كجم من مواد غذائية
أبرز المواد
 جدارية “عزة وشموخ” تجمل الطائف
أبرز المواد
 قياس درجات الحرارة قبل دخول المسجد الحرام للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن والعاملين بالرئاسة
أبرز المواد
 هيئة حقوق الإنسان تطلق برنامجًا تدريبيًا لتطوير قدرات القيادات الشابة في مجال حقوق الإنسان
منوعات
 العطاء المجتمعي عبر “جود الإسكان” يُسهم في توفير مساكن ودعم الإيجار لـ 62 أسرة في يوم واحد
منوعات
 التجارة: جولات مفاجئة ومستمرة لمراقبة أسعار ووفرة السلع الرمضانية
أبرز المواد
 الحكومة الإيطالية تسمح بمعاودة التدريبات الشهر المقبل
أبرز المواد
 بالفيديو صحة الحدود الشمالية‬⁩ تواصل جهودها في التوعية
فيديو المناطق
 جامعة حفر الباطن تسلم الشؤون الصحية 20 وحدة سكنية مجهزة بأحدث التجهيزات لاستخدامها في الحجر الصحي لمجابهة جائحة كورونا
المنطقة الشرقية
الباحة .. تكثيف الجهود لأعمال التعقيم والتطهير في شوارع وميادين المنطقة

الباحة .. تكثيف الجهود لأعمال التعقيم والتطهير في شوارع وميادين المنطقة

أبرز المواد
ولايات أمريكية أخرى تستعد لفتح الاقتصاد

ولايات أمريكية أخرى تستعد لفتح الاقتصاد

أبرز المواد
دارة الملك عبدالعزيز تطلق منتداها الثقافي إلكترونياً .. وتناقش فيه علم التاريخ وفنونه

دارة الملك عبدالعزيز تطلق منتداها الثقافي إلكترونياً .. وتناقش فيه علم التاريخ وفنونه

أبرز المواد
أمانة عسير تغلق مركز تسوق في بلقرن وتصادر ٢١٥١ كجم من مواد غذائية

أمانة عسير تغلق مركز تسوق في بلقرن وتصادر ٢١٥١ كجم من مواد غذائية

أبرز المواد

بعد قيام مقيم بالبصق على موقع الخضار والفاكهة

أمانة عسير تغلق مركز تسوق في بلقرن وتصادر ٢١٥١ كجم من مواد غذائية

أمانة عسير تغلق مركز تسوق في بلقرن وتصادر ٢١٥١ كجم من مواد غذائية
http://almnatiq.net/?p=857838
المناطق - عسير

أغلقت امانة منطقة عسير ممثلة ببلدية بلقرن أحد مراكز التسوق الكبرى في المحافظة، وصادرت ١٣٧٧ كجم من الفواكه و 774 كجم من مواد غدائية متنوعة
في خطوة احترازية لحماية المواطنين والمقيمين بعد ورود بلاغ عن قيام مقيم بالبصق على موقع الخضار والفاكهة، واتخذت البلدية هذه الاجراءات في تنسيق مع الاجهزة الأمنية في المحافظة.

وقد اوضح رئيس البلدية أحمد البارقي انه تمت مباشرة فريق من بلدية بلقرن بالتواجد في الموقع وحصر المخالطين وعددهم 11 شخصا تم ايداعهم بالمحاجر الصحية، كما قامت البلدية بتحريز الفواكة والخضار التي تم البصق عليها او ملامستها، بالمركز وتم مشاهدتها من خلال كاميرات الفيديو.
وأضاف الى انه قد اتخذت الاجراءات بتعقيم ورش المجمع كاملا بمواد مطهرة ضمن اجراءات البلدية الاحترازية وإغلاق المجمع بالكامل وتكليف المشرف العام بتعقيم السوق بشكل يومي حتى ظهور نتائج العينات من قبل المختبر الإقليمي بعسير.
وكانت بلدية محافظة بلقرن قد اتخذت هذه الاجراءات عقب ورود معلومات بقيام شخص بالبصق على محل الخضار والفاكهة، حيث قامت الجهات الأمنية بالانتقال فورا الى المكان ومراجعة كاميرات المراقبة واتضح صحة البلاغ المقدم إلى الجهات المختصة ، وباشرت مهامها بتشكيل فريق أمني للبحث عن المقيم، وتم التعرف على مسكنه بمركز عفراء والقبض عليه وتسليمه إلى مندوب مستشفى سبت العلايا لإيداعه الحجر الصحي وإكمال الإجراءات الصحية والإحترازية المتبعة.

وفي ختام تصريحه أكد البارقي على أن البلدية ستواصل تنفيذ حملاتها للتعقيم والتطهير في إطار مجهودات الدولة ممثلة في القطاعات الحكومية والأهلية، بما يكفل صحة وسلامة الجميع، مشدداً على ضرورة نظافة وتعقيم المحلات والنظافة الشخصية والتعقيم للعاملين والتأكد من توفر الكروت الصحية ولبس الكمامات والقفازات وتوفير المعقمات، مؤكدا تطبيق أقصى أنواع العقوبات على المخالفين والمتهاونين وفق القوانين واللوائح المنظمة بالمملكة.

الجدير بالذكر فإن تلك الإجراءات جاءت تماشيا مع توجيهات سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز و معالي وزير الشؤون البلدية و القروية ماجد الحقيل و بمتابعة من امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي .

روابط ذات صلة

الباحة .. تكثيف الجهود لأعمال التعقيم والتطهير في شوارع وميادين المنطقة

الباحة .. تكثيف الجهود لأعمال التعقيم والتطهير في شوارع وميادين المنطقة
ولايات أمريكية أخرى تستعد لفتح الاقتصاد

ولايات أمريكية أخرى تستعد لفتح الاقتصاد
دارة الملك عبدالعزيز تطلق منتداها الثقافي إلكترونياً .. وتناقش فيه علم التاريخ وفنونه

دارة الملك عبدالعزيز تطلق منتداها الثقافي إلكترونياً .. وتناقش فيه علم التاريخ وفنونه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*