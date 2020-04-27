أمانة عسير تغلق مركز تسوق في بلقرن وتصادر ٢١٥١ كجم من مواد غذائية

المناطق - عسير

أغلقت امانة منطقة عسير ممثلة ببلدية بلقرن أحد مراكز التسوق الكبرى في المحافظة، وصادرت ١٣٧٧ كجم من الفواكه و 774 كجم من مواد غدائية متنوعة

في خطوة احترازية لحماية المواطنين والمقيمين بعد ورود بلاغ عن قيام مقيم بالبصق على موقع الخضار والفاكهة، واتخذت البلدية هذه الاجراءات في تنسيق مع الاجهزة الأمنية في المحافظة.

وقد اوضح رئيس البلدية أحمد البارقي انه تمت مباشرة فريق من بلدية بلقرن بالتواجد في الموقع وحصر المخالطين وعددهم 11 شخصا تم ايداعهم بالمحاجر الصحية، كما قامت البلدية بتحريز الفواكة والخضار التي تم البصق عليها او ملامستها، بالمركز وتم مشاهدتها من خلال كاميرات الفيديو.

وأضاف الى انه قد اتخذت الاجراءات بتعقيم ورش المجمع كاملا بمواد مطهرة ضمن اجراءات البلدية الاحترازية وإغلاق المجمع بالكامل وتكليف المشرف العام بتعقيم السوق بشكل يومي حتى ظهور نتائج العينات من قبل المختبر الإقليمي بعسير.

وكانت بلدية محافظة بلقرن قد اتخذت هذه الاجراءات عقب ورود معلومات بقيام شخص بالبصق على محل الخضار والفاكهة، حيث قامت الجهات الأمنية بالانتقال فورا الى المكان ومراجعة كاميرات المراقبة واتضح صحة البلاغ المقدم إلى الجهات المختصة ، وباشرت مهامها بتشكيل فريق أمني للبحث عن المقيم، وتم التعرف على مسكنه بمركز عفراء والقبض عليه وتسليمه إلى مندوب مستشفى سبت العلايا لإيداعه الحجر الصحي وإكمال الإجراءات الصحية والإحترازية المتبعة.

وفي ختام تصريحه أكد البارقي على أن البلدية ستواصل تنفيذ حملاتها للتعقيم والتطهير في إطار مجهودات الدولة ممثلة في القطاعات الحكومية والأهلية، بما يكفل صحة وسلامة الجميع، مشدداً على ضرورة نظافة وتعقيم المحلات والنظافة الشخصية والتعقيم للعاملين والتأكد من توفر الكروت الصحية ولبس الكمامات والقفازات وتوفير المعقمات، مؤكدا تطبيق أقصى أنواع العقوبات على المخالفين والمتهاونين وفق القوانين واللوائح المنظمة بالمملكة.

الجدير بالذكر فإن تلك الإجراءات جاءت تماشيا مع توجيهات سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز و معالي وزير الشؤون البلدية و القروية ماجد الحقيل و بمتابعة من امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي .