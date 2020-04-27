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البازعي يتقدم المتبرعين بالدم لحملة دشنها باملج

البازعي يتقدم المتبرعين بالدم لحملة دشنها باملج
http://almnatiq.net/?p=857874
أملج- فايز السميري:

دشن محافظ املج زياد ين عبدالمحسن البازعي مساء امس من مقر اقامته حملة التبرع بالدم التي ينظمها مستشفى املج تحت شعار “تبرع بدون تجمع” ضمن مبادرة يداً بيد التي اطلقها صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك لدعم المتأثرين ، ونظرا لتطبيق اجراءات منع التجول فإن الحملة تذهب للمتبرع في مكانه.

جاء ذلك خلال استقباله الطاقم الطبي بمنزله لسحب الدم وباشراف رئيس قسم المختبر بمستشفى املج نايف العنزي، ليكون “البازعي” اول المتبرعين بالدم لهذه الحملة التي دشنها ودعا المواطنين والمقيمين الى التبرع بالدم لانقاذ المرضى المحتاجين للدم ، واضاف ان التبرع بالدم له فوائد طبية تعود على المتبرع نفسه وتحقق النجاح لهذه الحملة المباركة في هذا الشهر الفضيل.

هذا وقد خصص مستشفى املج الرقم (0554149387) للتواصل من خلال الواتساب ليتمكن المتبرع من التواصل مع فريق الحملة وتحديد مكانه وتصله العربة في منزله مع الفريق الطبي للتبرع بالدم.

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