مبادرة في كل كبد رطبة أجر بمحافظة العلا

مجموعة شباب الخير بمحافظة العلا وبالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعي بالعلا ومركز الهلال الأحمر وجمعية الدعوة والإرشاد تطلق برنامجها الموسمي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك والتي تسعى من خلالها لتلبية احتياجات الأسر

من سعودين ومقيمين و العمالة المحتاجين وذلك لرسم البسمة على وجوه اصحاب الاحتياجات

وبيّن المشرف على هذه المبادرة الأستاذ : سليم الماضي

بأن المشاريع الموسمية الرمضانية تتمثل في توفير إفطار للصائمين عبر توزيع السلال الغذائية على جميع المحتاجين ، وجميع هذه المشاريع تصل للمستفيدين دون الحاجة الي الخروج من منازلهم وتوفقا مع توجهات وزارة الصحة الاحترازية

ودعا الماضي جميع فئات المجتمع مؤسسات وأفراداً إلى التكاتف مع الجمعيات والمستودعات الخيرية بمحافظة العلا وبجميع مملكتنا الحبيبه لسد حاجة الفقراء والمحتاجين وإدخال السرور على الأيتام ففي كل كبد رطبه آجر وذلك عبر دعمهم مشاريع الجمعيات في شهر اليُمن والخيرات سائلاً المولى أن يتقبل من الجميع جودهم ويكون سبباً لرفع الوباء.