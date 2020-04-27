جامعة الجوف تنجح في التحول إلى التعليم الإلكتروني منذ تعليق الحضور للدراسة وحتى نهاية الفصل الدراسي

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نجحت جامعة الجوف في إدارة العملية التعليمية عن بُعد منذ تعليق الحضور للدراسة وحتى بداية الاختبارات النهائية اليوم (الأحد) الثالث من رمضان، حيث استمرت المحاضرات والدورات التدريبية لمنسوبي الجامعة، وجلسات الإرشاد الأكاديمي حسب الجداول المعدة قبل تعليق الدراسة.

وعرضت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، تقريراً شاملاً عما أنجزته خلال فترة التحول للتعليم عن بُعد وحتى نهاية الفصل الدراسي، حيث بلغ إجمالي عدد الجلسات الافتراضية المقدمة على نظام الكولابوريت 52582 جلسة، فيما بلغت الجلسات الافتراضية المسجلة 50036 جلسة بمدة إجمالية بلغت 131429 ساعة، وصل متوسط الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 29663 مرة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين 13979 طالباً وطالبة، فيما بلغ إجمالي عمليات الدخول إلى النظام من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 1271312 عملية.

وأوضح التقرير، أن إجمالي عمليات تسجيل الدخول إلى النظام من قبل طلبة الجامعة خلال شهر مارس 499807 عمليات، و35659 عملية من قبل أعضاء هيئة التدريس من الجنسين، فيما بلغت مرات تسجيل الدخول من قبل الطلبة لشهر إبريل 684354 عملية و51492 عملية من قبل أعضاء هيئة التدريس، في حين بلغ إجمالي عدد الاختبارات الإلكترونية التي تمت على النظام 50424 اختبار، وبلغت لوحات النقاش 213449 لوحة نقاش، كما بلغ متوسط عدد المستخدمين الذين دخلوا إلى النظام حوالي 18928 مستخدماً، فيما بلغت التقييمات في النظام 1063839 تقييماً، ووصل عدد الملفات المستعرضة 722796 ملفاً.

وفيما يتعلق بالتدريب فقد بلغ عدد الدورات التدريبية المقدمة لمنسوبي الجامعة 87 دورة لأعضاء هيئة التدريس من الجنسين، فيما بلغ إجمالي عدد المرشدين بالجامعة 944 مرشداً ومرشدة، قدموا 2625 جلسة إرشادية استفاد منها 12709 طالباً وطالبة، كما بلغت طلبات الدعم الفني 3343 طلباً وذلك من خلال نظام الدعم الفني والاتصال المباشر، والإيميل والتلغرام.