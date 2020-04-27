جامعة الجوف تنفذ 111735 اختبار إلكتروني عن بُعد يستفيد منها 22322 طالباً وطالبة

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انطلقت الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات جامعة الجوف لقسمي الانتظام والانتساب عن بُعد لدرجتي البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1440- 1441هـ.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. بندر الشمري أن عدد الطلبة المسجلين لدخول الاختبارات الالكترونية يبلغ 22322 طالباً وطالبة، موزعين على مقر الجامعة الرئيسي بسكاكا وفروعها في محافظات القريات وطبرجل ودومة الجندل، فمن كليات البنين بسكاكا سوف يؤدي 5601 طالب اختبارات برنامج الانتظام و196 طالباً برنامج الإنتساب.

فيما ستؤدي 7549 طالبة من طالبات مجمع كليات البنات بسكاكا اختبارات برنامج الانتظام و28 طالبة ضمن برنامج الانتساب، وفي دومة الجندل ستؤدي 444 طالبة اختبارات برنامج الانتظام.

أما في القريات فسيؤدي 1262 طالباً اختبارات برنامج الانتظام و71 طالباً اختبارات برنامج الإنتساب، فيما سيؤدي 4245 طالبة من طالبات مجمع كليات البنات بالقريات اختبارات برنامج الانتظام و23 طالبة ستؤدي اختبارات برنامج الانتساب، ومن كليات البنين بطبرجل سيؤدي أكثر من 600 طالباً اختبارات برنامج الانتظام.

وأضاف د. الشمري، أنّ عدد الاختبارات النهائية الإلكترونية المعتمدة لهذا الفصل بلغت 111735 اختبار منها 110159 اختباراً لطلبة الانتظام و1576 اختباراً لطلبة الانتساب، حيث في الأسبوع الأول للاختبارات النهائية ينفذ 32469 اختباراً لطلبة برنامج الانتظام، و822 اختباراً لطلبة الانتساب، وفي الأسبوع الثاني ينفذ 58484 اختباراً لطلبة الانتظام و754 اختباراً لطلبة برنامج الإنتساب، فيما ينفذ في الأسبوع الثالث 1920 اختباراً لطلبة الانتظام.

وأكد د. بندر الشمري، أن مجموع شعب الاختبارات بلغ 4715 شعبة منها 4431 شعبة للانتظام و284 شعبة للانتساب، ففي الأسبوع الأول بلغ عدد الشعب 776 شعبة لبرنامج الانتظام و156 شعبة لبرنامج الانتساب، كما بلغ عدد شعب الاختبارات في الأسبوع الثاني 2685 شعبة للانتظام و128 شعبة للانتساب، فيما بلغ عدد شعب الاختبارات في الأسبوع الثالث 971 شعبة خاصة بالانتظام.

يجدر بالذكر أن الجامعة أقرت نظام اختبارات الكتاب المفتوح لجميع الاختبارات النهائية لهذا الفصل وأتاحت لطلاب المرحلة الجامعية 24 ساعة لأداء كل اختبار بالإضافة إلى إعطاء الطالب محاولتين لأداء كل اختبار.

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