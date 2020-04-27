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العنود الخيرية تنفذ مبادرة “أبطال الميادين” لمنسوبي صحة الجوف

العنود الخيرية تنفذ مبادرة “أبطال الميادين” لمنسوبي صحة الجوف

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العنود الخيرية تنفذ مبادرة “أبطال الميادين” لمنسوبي صحة الجوف

العنود الخيرية تنفذ مبادرة “أبطال الميادين” لمنسوبي صحة الجوف
http://almnatiq.net/?p=857884
المناطق - الجوف

نفذت مؤسسة العنود الخيرية أمس مبادرة “أبطال الميادين” في منطقة الجوف، لتقديم هدايا رمزية تحفيزية للعاملين في خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا بعدد من المواقع والمنشآت التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، التي شارك في تنفيذها عدد من المتطوعين.
واستفاد من هذه المبادرة أكثر من 100 من منسوبي ومنسوبات القطاع الصحي بثلاثة مراكز لطب الأسرة في منطقة الجوف شملت مراكز (الربوة – الشلهوب – الشمالي) وموقعين من المواقع للرصد الصحي.
يذكر أن مؤسسة العنود الخيرية أكدت في وقت سابق التزامها بخدمة المجتمع ومنظمات القطاع الثالث، بالعديد من البرامج والمبادرات التطوعية، إذ أعلنت منذ بداية الأزمة عن تقديم الدعم المرن للمبادرات التطوعية للوقاية من انتشار فايروس كورونا بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يدعم جهود الدولة – رعاها الله -.
وأسهمت المبادرة في استثمار أوقات الفراغ للشباب والشابات بما يعود عليهم بالنفع من خلال إتاحة فرص التطوع عن بعد في مختلف المجالات والتخصصات، بالإضافة لمساهماتها في تقديم الدعم للجهات الحكومية والقطاعات غير الربحية والفرق التطوعية بما يعزز العمل التكاملي مع القطاعات لمواجهة فيروس كورونا بإذن الله.

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