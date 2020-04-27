أمانة الاحساء تُتلف 24 طن اغذية ” غير صالحة” وتتابع تطهير مجمع تجاري

بعد الاغلاق الاحترازي لاحد المجمعات التجارية لـ” المواد الغذائية ” استكملت امانة الاحساء ممثلة بإداراتها المختصة خطواتها لاتلاف اكثر من 24 طن من الاغذية الغير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى الإشراف على تعقيم وتطهير مرافق المجمع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في هذا الشأن ، ويأتي ذلك امتداداً لجهود المتابعة والرقابة الشاملة لمنشأت ومنافذ الصحة العامة والمتزامنة مع جهود تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد الفايروس ، انطلاقا من خطط الامانة المبنية على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل، باعتبار القطاع البلدي خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار الفايروس تحقيقاً لسلامة افراد المجتمع .
في حين تواصل الامانة ممثلة بإداراتها المختصة وبلدياتها الفرعية تنفيذ خطط المتابعة الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الاطعمة ومراكز المستلزمات الاستهلاكية لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID19) ، والتأكيد على تلك المنشأت بتطبيق إجراءات الوقاية المتبعة في هذا الشأن ومنها ( تطهير وتعقيم مرافق المنشأة وعربات التسوق والوسائل الاخرى المستخدمة في التبضّع ، توفير المعقمات واغطية الايدي ” القفازات ” للمستهلكين والعاملين ، الالتزام بعدم التزاحم داخل المحال ، وضع ملصقات ارضية في المنشأة لتوجيه الافراد بضرورة وجود مسافة كافية بين الفرد والآخر وفق التعليمات المتبعة في ذلك ).
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