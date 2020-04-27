أمانة الاحساء تُتلف 24 طن اغذية ” غير صالحة” وتتابع تطهير مجمع تجاري

المناطق - الأحساء

بعد الاغلاق الاحترازي لاحد المجمعات التجارية لـ” المواد الغذائية ” استكملت امانة الاحساء ممثلة بإداراتها المختصة خطواتها لاتلاف اكثر من 24 طن من الاغذية الغير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى الإشراف على تعقيم وتطهير مرافق المجمع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (

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) وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في هذا الشأن ، ويأتي ذلك امتداداً لجهود المتابعة والرقابة الشاملة لمنشأت ومنافذ الصحة العامة والمتزامنة مع جهود تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد الفايروس ، انطلاقا من خطط الامانة المبنية على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل، باعتبار القطاع البلدي خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار الفايروس تحقيقاً لسلامة افراد المجتمع .