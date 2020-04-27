احدث الأخبار

أمانة الاحساء تُتلف 24 طن اغذية ” غير صالحة” وتتابع تطهير مجمع تجاري
المنطقة الشرقية
 العقود الآجلة للخام الأمريكي تهبط بنحو 12%
أبرز المواد
 مسؤول أممي يحث المجتمع الدولي على عدم التخلي عن دعمه لمنطقة البحيرات الكبرى
أبرز المواد
 الصحة العالمية تتعثر.. وتصحح لغطاً حول “جوازات الحصانة”
أبرز المواد
 مستشار روحاني عن احتجاجات نوفمبر الماضي ضد رفع أسعار البنزين : لا قرارات مفاجئة في الحكومة بعد الآن
أبرز المواد
 الوباء يوجع اقتصاد أميركا.. “صدمة تاريخية وبطالة مقبلة”
أبرز المواد
 قياس درجات الحرارة قبل دخول المسجد الحرام للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن والعاملين بالرئاسة
أبرز المواد
 رياح سطحية على الرياض والشرقية ونجران وأجزاء من مكة والمدينة وسحب رعدية ممطرة على تبوك والجوف و مرتفعات جازان ونجران وعسير
أبرز المواد
 الصين تتقدم بـ”خطوات ثابتة”.. وهزيمة وشيكة لكورونا
أبرز المواد
 لرصد إصابات كورونا.. دولة أوروبية تستخدم “تقنية قديمة”
أبرز المواد
 الدول العربية تتخلص من اسرائيل وأمريكا تتفكك .. مسلسل مصري يثير ذعر تل أبيب
أبرز المواد
 جامعة الجوف تنفذ 111735 اختبار إلكتروني عن بُعد يستفيد منها 22322 طالباً وطالبة
منطقة الجوف
أمانة الاحساء تُتلف 24 طن اغذية ” غير صالحة” وتتابع تطهير مجمع تجاري

أمانة الاحساء تُتلف 24 طن اغذية ” غير صالحة” وتتابع تطهير مجمع تجاري

المنطقة الشرقية
العقود الآجلة للخام الأمريكي تهبط بنحو 12%

العقود الآجلة للخام الأمريكي تهبط بنحو 12%

أبرز المواد
مسؤول أممي يحث المجتمع الدولي على عدم التخلي عن دعمه لمنطقة البحيرات الكبرى

مسؤول أممي يحث المجتمع الدولي على عدم التخلي عن دعمه لمنطقة البحيرات الكبرى

أبرز المواد
الصحة العالمية تتعثر.. وتصحح لغطاً حول “جوازات الحصانة”

الصحة العالمية تتعثر.. وتصحح لغطاً حول “جوازات الحصانة”

أبرز المواد

أمانة الاحساء تُتلف 24 طن اغذية ” غير صالحة” وتتابع تطهير مجمع تجاري

أمانة الاحساء تُتلف 24 طن اغذية ” غير صالحة” وتتابع تطهير مجمع تجاري
http://almnatiq.net/?p=857932
المناطق - الأحساء
بعد الاغلاق الاحترازي لاحد المجمعات التجارية  لـ” المواد الغذائية ” استكملت امانة الاحساء ممثلة بإداراتها المختصة خطواتها لاتلاف اكثر من 24 طن من الاغذية الغير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى الإشراف على تعقيم وتطهير مرافق المجمع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في هذا الشأن ، ويأتي ذلك امتداداً لجهود المتابعة والرقابة الشاملة لمنشأت ومنافذ الصحة العامة والمتزامنة مع جهود تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد الفايروس ، انطلاقا من خطط الامانة  المبنية على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل، باعتبار القطاع البلدي خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار الفايروس تحقيقاً لسلامة افراد المجتمع .

في حين تواصل الامانة ممثلة بإداراتها المختصة وبلدياتها الفرعية تنفيذ خطط  المتابعة الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الاطعمة ومراكز المستلزمات الاستهلاكية لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID19) ، والتأكيد على تلك المنشأت بتطبيق إجراءات الوقاية المتبعة في هذا الشأن ومنها ( تطهير وتعقيم مرافق المنشأة وعربات التسوق والوسائل الاخرى المستخدمة في التبضّع ، توفير المعقمات واغطية الايدي ” القفازات ” للمستهلكين والعاملين ، الالتزام بعدم التزاحم داخل المحال ، وضع ملصقات ارضية في المنشأة لتوجيه الافراد بضرورة وجود مسافة كافية بين الفرد والآخر وفق التعليمات المتبعة في ذلك ).

روابط ذات صلة

جامعة حفر الباطن تسلم الشؤون الصحية 20 وحدة سكنية مجهزة بأحدث التجهيزات لاستخدامها في الحجر الصحي لمجابهة جائحة كورونا

جامعة حفر الباطن تسلم الشؤون الصحية 20 وحدة سكنية مجهزة بأحدث التجهيزات لاستخدامها في الحجر الصحي لمجابهة جائحة كورونا
الأمير منصور بن محمد يقلد العميد محمد بن سيف الشهراني مدير سجن حفرالباطن رتبته الجديدة

الأمير منصور بن محمد يقلد العميد محمد بن سيف الشهراني مدير سجن حفرالباطن رتبته الجديدة
بتوجيه سمو أمير الشرقية .. سكن مؤقت للعمالة في “الصناعية الثانية بالدمام”

بتوجيه سمو أمير الشرقية .. سكن مؤقت للعمالة في “الصناعية الثانية بالدمام”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*