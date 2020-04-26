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“الأرصاد” تنبه من سحب رعدية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من سحب رعدية على منطقة نجران

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“الأرصاد” تنبه من سحب رعدية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من سحب رعدية على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=857938
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً بمشيئة الله .
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بدورها المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة نجران
“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة نجران

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