وإلا هذا مصيركم.. طبيب روسي ينشر فيديو من مستشفى كورونا

المناطق - وكالات

يبدو أن ما يعيشه يوميا هذا الطبيب الروسي ويشاهده من حالات صعبة ومواقف خطرة بسبب تفشي فيروس كورونا المتسجد في البلاد دفعه لأن ينشر ما لم يكن في الحسبان.

فقد قام كبير أطباء مستشفى “فيلاتوف” في موسكو، فاليري فيتشوركو، بتصوير مقطع فيديو من داخل المستشفى يظهر حالة المصابين بالوباء، حيث لم يبق أمامه إلا هذا الخيار لردع الناس وإجبارهم على الالتزام.

ونشر مركز عمليات العاصمة لمكافحة فيروس كورونا المقطع لإقناع المشككين بخطورة الوضع الناجم عن تفشي المرض.

ويوضح الفيديو أسرّة المرضى مرصوصة إلى جانب بعضها بعضا، وهم تحت تأثير أجهزة التنفس الاصطناعية، كما يكشف الطاقم الطبي الذي تحصّن باللباس الأبيض تجنبا لانتقال عدوى الوباء.

بدوره، أفاد فيتشوركو، بأنه وفي الفترة الأخيرة بدأ عدد المرضى يتزايد باستمرار، كما شهد قسم العناية المركزة تدفقا كبيرا للمرضى الشباب الذين متوسط أعمارهم 40 عاما، فيما كثيرون منهم يصلون في حالة خطيرة للغاية تتطلب الاستعانة بأجهزة التنفس الصناعي.

“التزموا”

ولتجنب مثل هذه الحالات، أضاف الطبيب، لا بد من الالتزام بقواعد العزل، وفي حال ظهور أعراض المرض، يجب اللجوء إلى مراكز العلاج في أسرع وقت ممكن، وعدم المماطلة والتعويل على زوال الوعكة.

يذكر أن موسكو تعد أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، فقد تجاوزت حصيلة الإصابات فيها 42 ألفا، أي نحو نصف إصابات البلاد، منها 404 حالات وفاة، و3175 حالة شفاء.