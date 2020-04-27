قبيلة الحويطات : المملكة حزم وعزم ووطن مشرق ونجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين

قال شيخ شمل قبيلة الحويطات الشيخ عون بن عبدالله ابوطقيقة نحن سعداء بكل ما تحقق ويتحقق في مملكة السلام في عهد ملك السلام، ورؤية وطن تتحقق ، كل مواطن وجميع قبيلة الحويطات في السعودية يُجددون البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان.
واقامت قبيلة الحويطات مسيرة الهجن والخيل التي أقامتها قبيلة الحويطات العريقة شارك في المسيرة عدد كبير من أبناء القبيلة رافعين أعلام المملكة و على رأسهم شيخ شمل قبيلة الحويطات الشيخ عون عبدالله ابوطقيقة عصر أمس الأحد ولاءً لقيادتها وبلادها ضد كل من يحاول النيل والمساس منها ، وأكدوا بأن هذه المسيرة جزء بسيط لهذا الوطن ولكن باذن الله بعد أن تنتهي أزمة كورونا سوف يكون هناك مسيرة كبيرة احتفالا بالمشاريع التي تقوم بها الدولة في ضباء ” نيوم” لخدمة الوطن والمواطن وهذا حق علينا وفخرا بحبُّ الوطن مع المواطن الذي ينشأ معه منذ الولادة ، لذلك يُعد حبُّ الوطن أمرًا فطريًا ينشأ عليه الفرد؛ حيث يشعر بأنَّ هناك علاقة تربط بينه وبين هذه الأرض التي ينمو ويدفأ في حضنها.
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