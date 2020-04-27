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قبيلة الحويطات : المملكة حزم وعزم ووطن مشرق ونجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين

قبيلة الحويطات : المملكة حزم وعزم ووطن مشرق ونجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين

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قبيلة الحويطات : المملكة حزم وعزم ووطن مشرق ونجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين

قبيلة الحويطات : المملكة حزم وعزم ووطن مشرق ونجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=857953
المناطق - تبوك
قال شيخ شمل ⁧‫قبيلة الحويطات‬⁩ الشيخ عون بن عبدالله ابوطقيقة نحن سعداء بكل ما تحقق ويتحقق في مملكة السلام في عهد ملك السلام، ورؤية وطن تتحقق ، ‏كل مواطن وجميع قبيلة الحويطات في السعودية يُجددون  البيعة والولاء ‏لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان.
واقامت قبيلة الحويطات مسيرة الهجن والخيل التي أقامتها قبيلة ⁧‫الحويطات‬⁩ العريقة شارك في المسيرة عدد كبير من أبناء القبيلة رافعين أعلام المملكة و على رأسهم شيخ شمل ⁧‫قبيلة الحويطات‬⁩ الشيخ عون عبدالله ابوطقيقة عصر أمس الأحد ولاءً لقيادتها وبلادها ضد كل من يحاول النيل والمساس منها ، وأكدوا بأن هذه المسيرة جزء بسيط لهذا الوطن ولكن باذن الله بعد أن تنتهي أزمة كورونا سوف يكون هناك مسيرة كبيرة احتفالا بالمشاريع التي تقوم بها الدولة في ضباء ” نيوم” لخدمة الوطن والمواطن وهذا حق علينا وفخرا بحبُّ   الوطن مع المواطن الذي ينشأ معه منذ الولادة ، لذلك يُعد حبُّ الوطن أمرًا فطريًا ينشأ عليه الفرد؛ حيث يشعر بأنَّ هناك علاقة تربط بينه وبين هذه الأرض التي ينمو ويدفأ في حضنها.

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