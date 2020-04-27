احدث الأخبار

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 27892 إصابة
أبرز المواد
 قبيلة الحويطات : المملكة حزم وعزم ووطن مشرق ونجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين
منطقة تبوك
 تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
أبرز المواد
 سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.02%
أبرز المواد
 اجتماع افتراضي طارئ لوزراء الخارجية العرب الخميس المقبل في القاهرة
أبرز المواد
 وإلا هذا مصيركم.. طبيب روسي ينشر فيديو من مستشفى كورونا
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من سحب رعدية على منطقة نجران
منطقة نجران
 أمانة الاحساء تُتلف 24 طن اغذية ” غير صالحة” وتتابع تطهير مجمع تجاري
المنطقة الشرقية
 العقود الآجلة للخام الأمريكي تهبط بنحو 12%
أبرز المواد
 مسؤول أممي يحث المجتمع الدولي على عدم التخلي عن دعمه لمنطقة البحيرات الكبرى
أبرز المواد
 الصحة العالمية تتعثر.. وتصحح لغطاً حول “جوازات الحصانة”
أبرز المواد
 مستشار روحاني عن احتجاجات نوفمبر الماضي ضد رفع أسعار البنزين : لا قرارات مفاجئة في الحكومة بعد الآن
أبرز المواد
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 27892 إصابة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 27892 إصابة

أبرز المواد
قبيلة الحويطات : المملكة حزم وعزم ووطن مشرق ونجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين

قبيلة الحويطات : المملكة حزم وعزم ووطن مشرق ونجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين

منطقة تبوك
تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أبرز المواد
سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.02%

سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.02%

أبرز المواد

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 27892 إصابة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 27892 إصابة
http://almnatiq.net/?p=857957
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 872 شخصًا فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 27892 حالة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن عدد حالات الشفاء بلغت حتى الآن 6185 حالة ،مشيرة إلى تراجع عدد الوفيات بتسجيل 48 وفاة جديدة مقابل 49 حالة يوم أمس كما شهدت الإصابات تراجعا من 1990 حالة أمس إلى 1396.

روابط ذات صلة

تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.02%

سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.02%
اجتماع افتراضي طارئ لوزراء الخارجية العرب الخميس المقبل في القاهرة

اجتماع افتراضي طارئ لوزراء الخارجية العرب الخميس المقبل في القاهرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*