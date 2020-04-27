احدث الأخبار

وزارة الصحة الإيرانية : عدد المصابين بكورونا ينخفض عن الألف لأول مرة منذ 36 يوما
أبرز المواد
 “هدف”: التحاق 51 ألف مواطن ومواطنة بمبادرة “دعم التوظيف” لدعم أجور السعوديين حتى 50%
أبرز المواد
 الطالب بدر العيني يختم القرآن الكريم عن بعد عبر حلقات جمعية المحاني الافتراضية
منطقة مكة المكرمة
 وزارة الصحة تزف بشرى سارة حول فيروس كورونا
أبرز المواد
 المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تستعد لإطلاق قناة “الشرق” الإخبارية
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع السابع للجنة المركزية لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا عبر الاتصال المرئي
منطقة الحدود الشمالية
 ” الأرصاد ” : سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان
منطقة جازان
 ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 27892 إصابة
أبرز المواد
 قبيلة الحويطات : المملكة حزم وعزم ووطن مشرق ونجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين
منطقة تبوك
 تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
أبرز المواد
 سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.02%
أبرز المواد
 اجتماع افتراضي طارئ لوزراء الخارجية العرب الخميس المقبل في القاهرة
أبرز المواد
وزارة الصحة الإيرانية : عدد المصابين بكورونا ينخفض عن الألف لأول مرة منذ 36 يوما

وزارة الصحة الإيرانية : عدد المصابين بكورونا ينخفض عن الألف لأول مرة منذ 36 يوما

أبرز المواد
“هدف”: التحاق 51 ألف مواطن ومواطنة بمبادرة “دعم التوظيف” لدعم أجور السعوديين حتى 50%

“هدف”: التحاق 51 ألف مواطن ومواطنة بمبادرة “دعم التوظيف” لدعم أجور السعوديين حتى 50%

أبرز المواد
الطالب بدر العيني يختم القرآن الكريم عن بعد عبر حلقات جمعية المحاني الافتراضية

الطالب بدر العيني يختم القرآن الكريم عن بعد عبر حلقات جمعية المحاني الافتراضية

منطقة مكة المكرمة
وزارة الصحة تزف بشرى سارة حول فيروس كورونا

وزارة الصحة تزف بشرى سارة حول فيروس كورونا

أبرز المواد

أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع السابع للجنة المركزية لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا عبر الاتصال المرئي

أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع السابع للجنة المركزية لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا عبر الاتصال المرئي
http://almnatiq.net/?p=857963
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عبر الاتصال المرئي, الاجتماع السابع للجنة المركزية لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي، وعدد من القيادات الصحية في المنطقة.
وناقش سموه في بداية الاجتماع إجراءات المسح النشط لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، كإجراء احترازي استباقي داخل الأحياء المكتظة والمجمعات السكنية للشركات المخصصة للعمالة بمدينة عرعر وجميع محافظات ومراكز المنطقة، مستعرضاً سموه أهداف المسح النشط بتحسين مستوى الصحة العامة، وزيادة في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة في التعامل مع الحالات ومحاصرة دائرة انتقال العدوى، ورفع مستوى الجاهزية الوقائية في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة للحد من انتشار كورونا.
كما ناقش الاجتماع التقارير والتطورات التي قدمتها اللجنة حول الفيروس، واستعرض الوضع الوبائي للفيروس في المنطقة، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره.
وتابع سمو أمير الحدود الشمالية, صحة المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، في مدينة عرعر ومحافظة رفحاء اللذين يخضعون للعلاج في غرف العزل الصحي بالمنطقة، وحالة المخالطين لهما والإجراءات الاحترازية المتبعة في حجرهم والتأكد من سلامتهم.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .

روابط ذات صلة

بالفيديو صحة الحدود الشمالية‬⁩ تواصل جهودها في التوعية

بالفيديو صحة الحدود الشمالية‬⁩ تواصل جهودها في التوعية
بلدية طريف تواصل اعمال الاصحاح البيئي وتطهير الطرق والمواقع الحيوية بالمحافظة

بلدية طريف تواصل اعمال الاصحاح البيئي وتطهير الطرق والمواقع الحيوية بالمحافظة
أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان

أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*