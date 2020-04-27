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وزارة الصحة تزف بشرى سارة حول فيروس كورونا

وزارة الصحة تزف بشرى سارة حول فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=857969
المناطق - الرياض

في ظل أزمة و جائحة كورونا و انشغال العالم في إيجاد اللقاح لهذا المرض قامت الكوادر السعودية على قدم و ساق لعمل البحوث منذ بداية الجائحة حيث زفت وزارة الصحة بشرى سارة للجميع حول فيروس كرونا.

وجاءت البشرى عبر مقطع قصير قالت فيه: لم نعد نتعامل مع فيروس مجهول السبب وإنما تم التوصل إلى التسلسل الجيني له ولم يعد التعامل الآن مع مرض مجهول السبب.

كما تحدثت في المقطع عن وجود فحص مخبري دقيق يمكن من خلاله الكشف عن الفيروس خلال ساعات وبدقة عالية، مما يمكن من اكتشاف الحالات بوقت قياسي.

وجاء في المقطع أن 80% من الإصابات بالفيروس خفيفة ولا تستدعي الرعاية الصحية الطبية، بالإضافة إلى أن معدلات الشفاء تفوق معدلات الوفاة بـ13 مرة، كما أن الإصابات في الأطفال محدودة جداً.

ونشرت وزارة الصحة هذه البشرى عبر المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة “عيش بصحة” على موقع تويتر .

 

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