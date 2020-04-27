الطالب بدر العيني يختم القرآن الكريم عن بعد عبر حلقات جمعية المحاني الافتراضية

احتفت الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بالمحاني بالطالب بدر بن مذكر بن سعد العتيبي، وذلك بعد أن أتم حفظ القرآن كاملاً.

وتمنت الجمعية للعتيبي التوفيق راجية من المولى سبحانه أن يمن عليه بالعمل بما فيه وأن يوفقه لكل خير وصلاح.

وشكرت الجمعية الطالب لاستغلال الوقت في هذه الظروف الاستثنائية بالشكل الأفضل.

كما دعت الجمعية فاعلي الخير لدعم مشاريعها القرآنية عبر حساباتها الرسمية للاستمرار في تعليم كتاب الله في مركز المحاني والقرى التابعة له.

ونوهت الجمعية إلى أنه يمكن الأستفسار عن مشاريعها من خلال التواصل معها عبر الواتساب أو الااتصال على الرقم ٠٥٣٢٢٣٣٥٥٧

أو عبر حسابها على تويتر: [email protected]

صحيفة ” المناطق ” تهنئ العتيبي وتتمنى له التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية.