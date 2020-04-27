وزارة الصحة الإيرانية : عدد المصابين بكورونا ينخفض عن الألف لأول مرة منذ 36 يوما

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين، عن تسجيل 96 وفاة جديدة و991 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ1153 أمس، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 91472، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ60 وفاة أمس الأحد، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 5806.

وأضافت الصحة الإيرانية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا انخفض إلى أقل من ألف، لأول مرة منذ 36 يوما.

ولفتت الوزارة إلى أن ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 70933، فيما بلغ عدد المصابين في حالة صحية حرجة 3011 حالة.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية أنه تم إجراء 432329 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم في عموم البلاد.