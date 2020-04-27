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“الضمان الصحي” يوافق على عدد من القرارات خلال اجتماعه الـ 108

“الضمان الصحي” يوافق على عدد من القرارات خلال اجتماعه الـ 108
http://almnatiq.net/?p=857982
المناطق - واس

عقد مجلس الضمان الصحي التعاوني أمس، أعمال اجتماعه الـ 108، برئاسة معالي وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك عبر الاتصال المرئيّ.
وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي أن الاجتماع وافق على عدد من القرارات، تضمنت تمديد صلاحية الاعتمادات المنتهية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية مجاناً لمدة 90 يوماً في الفترة من 1 أبريل وحتى 30 يونيو 2020، وذلك دعماً للقطاع الصحي خلال جائحة كورونا، وتخفيفاً لآثار وطأة وتداعيات أزمة فيروس كورونا على نشاطه الاقتصادي.
وأضاف الدكتور الغامدي أن الاجتماع وافق على خطة مشروع الأمانة العامة الخاص بإلغاء ازدواجية التأمين الصحي الأساسي والعمل على إيجاد خيارات للتأمين الإضافي، إضافةً إلى إجازة صرف الوصفة الإلكترونية للمؤمن لهم عبر التطبيقات وشمولها بالتغطية التأمينية، كما بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
يذكر أن اللائحة التنفيذية للنظام الضمان الصحي التعاوني تنص على أن “يتم اعتماد مقدمي الخدمة بموجب إشعار رسمي عن الأمانة العامة ويتعين تسديد المقابل المالي المستحق حسب الجدول المعتمد لدى الأمانة العامة لهذا الغرض”.

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