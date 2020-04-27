” الأرصاد” تنبه من نشاط للرياح السطحية وارتفاع الأمواج على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة، والليث، ورابغ.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.