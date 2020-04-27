احدث الأخبار

أمير نجران يدشن حملة “أسر السجناء مسؤوليتنا”.. ويؤكد: دولتنا تصلح السجين وترعى أسرته
منطقة نجران
 ” الأرصاد” تنبه من نشاط للرياح السطحية وارتفاع الأمواج على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 صحة حفر الباطن تحدد مواعيد العمل في المراكز الصحية خلال شهر رمضان
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تحدد حزمة من الإجراءات والضوابط لعمل المنشآت خلال فترة السماح بالتجوال
المنطقة الشرقية
 المؤسسة العامة للحبوب تنهي ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام
أبرز المواد
 “إثراء” يطلق حملة #أبطالكم_أبطال_الوطن
أبرز المواد
 مركز دعم المنشآت الافتراضي يخدم أكثر من 372 ألف مستفيد ومستفيدة خلال 4 أسابيع
أبرز المواد
 “الضمان الصحي” يوافق على عدد من القرارات خلال اجتماعه الـ 108
أبرز المواد
 وزارة الصحة الإيرانية : عدد المصابين بكورونا ينخفض عن الألف لأول مرة منذ 36 يوما
أبرز المواد
 “هدف”: التحاق 51 ألف مواطن ومواطنة بمبادرة “دعم التوظيف” لدعم أجور السعوديين حتى 50%
أبرز المواد
 الطالب بدر العيني يختم القرآن الكريم عن بعد عبر حلقات جمعية المحاني الافتراضية
منطقة مكة المكرمة
 وزارة الصحة تزف بشرى سارة حول فيروس كورونا
أبرز المواد
أمير نجران يدشن حملة “أسر السجناء مسؤوليتنا”.. ويؤكد: دولتنا تصلح السجين وترعى أسرته

أمير نجران يدشن حملة “أسر السجناء مسؤوليتنا”.. ويؤكد: دولتنا تصلح السجين وترعى أسرته

منطقة نجران
” الأرصاد” تنبه من نشاط للرياح السطحية وارتفاع الأمواج على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

” الأرصاد” تنبه من نشاط للرياح السطحية وارتفاع الأمواج على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة
صحة حفر الباطن تحدد مواعيد العمل في المراكز الصحية خلال شهر رمضان

صحة حفر الباطن تحدد مواعيد العمل في المراكز الصحية خلال شهر رمضان

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تحدد حزمة من الإجراءات والضوابط لعمل المنشآت خلال فترة السماح بالتجوال

أمانة الشرقية تحدد حزمة من الإجراءات والضوابط لعمل المنشآت خلال فترة السماح بالتجوال

المنطقة الشرقية

أمير نجران يدشن حملة “أسر السجناء مسؤوليتنا”.. ويؤكد: دولتنا تصلح السجين وترعى أسرته

أمير نجران يدشن حملة “أسر السجناء مسؤوليتنا”.. ويؤكد: دولتنا تصلح السجين وترعى أسرته
http://almnatiq.net/?p=858010
المناطق - واس

دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، من مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، حملة تفريج كربة عن أسر السجناء، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، تحت شعار “أسر السجناء مسؤوليتنا”.
وأستعرض سموه عبر اتصال مرئي مع رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة “تراحم”، الدكتور حسين بن عايض آل حمد، وممثلي أعضاء اللجنة من مديري أفرع الوزارات والإدارات، أهداف الحملة وآلية تنفيذها.
ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بفئات المجتمع كافة، ليتجلى اليوم وجهًا من أوجه الرعاية، يشمل السجناء وأسرهم، معربًا عن شكره لسمو وزير الداخلية الرئيس الفخري للجنة الوطنية، على ما تلقاه اللجنة بالمنطقة من دعم ومتابعة.
وأشار سموه إلى إنسانية الدولة وحرصها على رعاية أبنائها، وتوفير أسباب العيش الكريم لهم، وقال : إنه في بلادنا ولله الحمد نصلح السجين ليكون أداة نافعة للوطن والمجتمع من جهة، ونرعى أسرته طيلة فترة سجنه.
شارك في الاجتماع، وكيل إمارة حسن بن عبده العذيقي، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة عبدالرحمن بن سعد العصيمي، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، مدير سجون المنطقة العقيد الدكتور شايع بن سعد القحطاني، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، مدير عام الشؤون الصحية بالإنابة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالله بن علي آل شيبان، رئيس الغرفة التجارية بنجران محيميد بن صالح آل شرمة.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تنبه من سحب رعدية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من سحب رعدية على منطقة نجران
أمانة نجران تضبط عمالة تمارس الحلاقة داخل سكن خاص

أمانة نجران تضبط عمالة تمارس الحلاقة داخل سكن خاص
“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة نجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*