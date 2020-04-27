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“هدف” يتيح للمنشآت تسجيل السعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف بأثر رجعي

“هدف” يتيح للمنشآت تسجيل السعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف بأثر رجعي

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“هدف” يتيح للمنشآت تسجيل السعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف بأثر رجعي

“هدف” يتيح للمنشآت تسجيل السعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف بأثر رجعي
http://almnatiq.net/?p=858013
المناطق - الرياض

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن إتاحة تسجيل منشآت القطاع الخاص لموظفيها السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف بشكل استثنائي وبأثر رجعي من بداية شهر يوليو 2019 ولغاية 27 أبريل 2020، حرصاً من الصندوق على دعم وتمكين القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة، ورفع مستوى استقرار الكوادر الوطنية في سوق العمل.

ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل إلكترونيًا في مبادرة دعم التوظيف، وذلك لمدة 13 يوما (حتى تاريخ 10 مايو 2020) للاستفادة من دعم الصندوق من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: ‪‪‪https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program.

ويمكن للمنشآت الاستفادة من هذا الاستثناء في مبادرة دعم التوظيف من خلال تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين الذين تتراوح أجورهم بين 3200 ريال و 15 ألف ريال المسجلين لديها من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي) فقط.

وتأتي مبادرة دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا‪ (COVID-19).

وتدعم مبادرة دعم التوظيف، أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في كافة منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين‪.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

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