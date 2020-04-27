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الاتحاد الأوروبي يعلن رفضه لموقف المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

الاتحاد الأوروبي يعلن رفضه لموقف المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن
http://almnatiq.net/?p=858026
المناطق - واس

أكد الاتحاد الأوروبي رفضه لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن وقراره بتولي الإدارة الذاتية لمدن الجنوب اليمني وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن.
وعدٌ متحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل الخطوة عائقًا أمام جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى الاستقرار والسلام في اليمن.
وقال المتحدث الرسمي باسم إدارة الشؤون الخارجية الأوروبية، بيتر ستانو للصحفيين “هناك اتفاق تم التوصل إليه في نوفمبر بالسعودية والذي يساعد على خفض التصعيد في اليمن”، وأضاف “ندعو الحكومة اليمنية وجميع الأطراف إلى تطبيق كافة شروط اتفاق السلام”.
وشدد المتحدث الأوروبي على ان إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب “سوف يجلب مشاكل وعوائق لجهود الأمم المتحدة في التوصل إلى السلام والاستقرار في اليمن”.

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