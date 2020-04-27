احدث الأخبار

رئيسة وزراء نيوزلندا تعلن “الانتصار” على فيروس كورونا
أبرز المواد
 ترقية المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض إلى رتبة عقيد
منطقة الرياض
 فائض المعروض وطاقة التخزين يخفضان أسعار النفط
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يدعو الأشقاء في اليمن إلى سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصفوف
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يوجه بتأسيس صندوق القصيم الوقفي تعزيزاً للاستدامة الخيرية
منطقة القصيم
 الاتحاد الأوروبي يعلن رفضه لموقف المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن
أبرز المواد
 الكويت: 213 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 3288
أبرز المواد
 “الصحة” تعلن تسجيل 1289 إصابة جديدة بـ “كورونا” في المملكة
أبرز المواد
 “هدف” يتيح للمنشآت تسجيل السعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف بأثر رجعي
أبرز المواد
 أمير نجران يدشن حملة “أسر السجناء مسؤوليتنا”.. ويؤكد: دولتنا تصلح السجين وترعى أسرته
منطقة نجران
 ” الأرصاد” تنبه من نشاط للرياح السطحية وارتفاع الأمواج على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 صحة حفر الباطن تحدد مواعيد العمل في المراكز الصحية خلال شهر رمضان
المنطقة الشرقية
رئيسة وزراء نيوزلندا تعلن “الانتصار” على فيروس كورونا

رئيسة وزراء نيوزلندا تعلن “الانتصار” على فيروس كورونا

أبرز المواد
ترقية المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض إلى رتبة عقيد

ترقية المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض إلى رتبة عقيد

منطقة الرياض
فائض المعروض وطاقة التخزين يخفضان أسعار النفط

فائض المعروض وطاقة التخزين يخفضان أسعار النفط

أبرز المواد
الأمين العام لمجلس التعاون يدعو الأشقاء في اليمن إلى سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصفوف

الأمين العام لمجلس التعاون يدعو الأشقاء في اليمن إلى سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصفوف

أبرز المواد

الأمير فيصل بن مشعل يوجه بتأسيس صندوق القصيم الوقفي تعزيزاً للاستدامة الخيرية

الأمير فيصل بن مشعل يوجه بتأسيس صندوق القصيم الوقفي تعزيزاً للاستدامة الخيرية
http://almnatiq.net/?p=858029
المناطق / بريدة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم , بتأسيس صندوق القصيم الوقفي وفق المعايير المتبعة، في سبيل تعزيز العمل الخيري , مع تشكيل لجنة تنفيذية لاستكمال متطلبات البدء بأعمال الصندوق تحت مظلة إمارة المنطقة.

وأشار سموه إلى أن ما سيتم تقديمه من خلال صندوق القصيم سيحقق مزيد من التنمية والتطوير والاستثمار بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم تكاتف أبناء الوطن , من خلال تعزيز العمل المؤسسي والمستدام والخادم للمجتمع , مؤكداً أهمية أن يكون الصندوق متنوع المصارف الخيرية، ليحقق في كل جانب من جوانب الخير بذرة , مشيداً بما يبذله أبناء الوطن من عطاء تجاه الاعمال المجتمعية والخيرية والتي هي منهج ديننا الحنيف، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه خدمة لهذا الوقف لوجه الله تعالى , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير .

جاء ذلك خلال ترأس سموه , اليوم , بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بديوان الامارة الاجتماع الأول التأسيسي للاطلاع على تفاصيل مشروع صندوق القصيم الوقفي ، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ورجل الاعمال عبدالله بن صالح العثيم .

وأطلع سموه على تفاصيل خطوات مشروع صندوق القصيم الوقفي , وخطته الاستراتيجية والتي ستتمحور ـ بإذن الله ـ في تقديم يد العون للمستفيدين عبر العديد من الخدمات الخيرية والمجتمعية، وفق عمل مؤسسي مستدام متنوع المصارف الخيرية , وناقش سموه أهداف الصندوق والخطة التسويقية لتنميته , كما تم مناقشة التوصيات والفرص المتاحة لتطوير واستثمار الصندوق والممتلكات الخاصة به.

روابط ذات صلة

أمانة القصيم وبلديات المنطقة تكثف الجولات الرقابية خلال شهر رمضان بمعدل (١٣٠٠) جولة يومياً

أمانة القصيم وبلديات المنطقة تكثف الجولات الرقابية خلال شهر رمضان بمعدل (١٣٠٠) جولة يومياً
«الأمراض المعدية وطرق دفعها من خلال القرآن الكريم».. منحة بحثية يقدمها كرسي الشيخ القرعاوي بجامعة القصيم

«الأمراض المعدية وطرق دفعها من خلال القرآن الكريم».. منحة بحثية يقدمها كرسي الشيخ القرعاوي بجامعة القصيم
أمانة القصيم تصادر (2) طن من البصل ببريدة

أمانة القصيم تصادر (2) طن من البصل ببريدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*