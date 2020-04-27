الأمير فيصل بن مشعل يوجه بتأسيس صندوق القصيم الوقفي تعزيزاً للاستدامة الخيرية

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم , بتأسيس صندوق القصيم الوقفي وفق المعايير المتبعة، في سبيل تعزيز العمل الخيري , مع تشكيل لجنة تنفيذية لاستكمال متطلبات البدء بأعمال الصندوق تحت مظلة إمارة المنطقة.

وأشار سموه إلى أن ما سيتم تقديمه من خلال صندوق القصيم سيحقق مزيد من التنمية والتطوير والاستثمار بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم تكاتف أبناء الوطن , من خلال تعزيز العمل المؤسسي والمستدام والخادم للمجتمع , مؤكداً أهمية أن يكون الصندوق متنوع المصارف الخيرية، ليحقق في كل جانب من جوانب الخير بذرة , مشيداً بما يبذله أبناء الوطن من عطاء تجاه الاعمال المجتمعية والخيرية والتي هي منهج ديننا الحنيف، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه خدمة لهذا الوقف لوجه الله تعالى , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير .

جاء ذلك خلال ترأس سموه , اليوم , بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بديوان الامارة الاجتماع الأول التأسيسي للاطلاع على تفاصيل مشروع صندوق القصيم الوقفي ، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ورجل الاعمال عبدالله بن صالح العثيم .

وأطلع سموه على تفاصيل خطوات مشروع صندوق القصيم الوقفي , وخطته الاستراتيجية والتي ستتمحور ـ بإذن الله ـ في تقديم يد العون للمستفيدين عبر العديد من الخدمات الخيرية والمجتمعية، وفق عمل مؤسسي مستدام متنوع المصارف الخيرية , وناقش سموه أهداف الصندوق والخطة التسويقية لتنميته , كما تم مناقشة التوصيات والفرص المتاحة لتطوير واستثمار الصندوق والممتلكات الخاصة به.