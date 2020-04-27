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ترقية المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض إلى رتبة عقيد

ترقية المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض إلى رتبة عقيد

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ترقية المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض إلى رتبة عقيد

ترقية المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض إلى رتبة عقيد
http://almnatiq.net/?p=858040
المناطق-يوسف المطيري

قلّد سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤٤١/٩/٤ بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، سعادة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد، هنأه خلالها على الثقة الملكية الغالية والتي تعد حافزاً لمزيدٍ من البذل والعطاء متمنياً له دوام التوفيق والسداد في خدمة دينه ووطنه.

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