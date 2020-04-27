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علماء يطورون مادة مضادة للفيروسات ترش على الأسطح وتستمر 90 يوما

علماء يطورون مادة مضادة للفيروسات ترش على الأسطح وتستمر 90 يوما
http://almnatiq.net/?p=858054
المناطق - رويترز

أكد باحثون في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، أنهم طوروا طبقة مضادة يمكنها توفير حماية لمدة 90 يوما من البكتيريا والفيروسات مثل كورونا.

علماء هونغ كونغ يطورون طبقة مضادة للفيروساتالصين تكشف مدة بقاء فيروس كورونا نشطا ودرجة الحرارة التي ينتعش فيها
ويقول الباحثون، إن “تطوير هذه الطبقة، التي يطلق عليها اسم (ماب-1)، استغرق 10 سنوات، وإنه يمكن رشها على الأسطح التي يستخدمها الناس مرارا مثل أزرار المصاعد وحواجز السلالم”.

من جهته، أشار الأستاذ المساعد بالجامعة وأحد كبار الباحثين في الفريق جوزيف كوان، إلى أن “هذه الأماكن تتعرض للمس مرارا وهي في الوقت ذاته وسيط فعال جدا لنقل المرض”.

وتتضمن الطبقة التي تتشكل بعد رش المادة، الملايين من الكبسولات متناهية الصغر التي تقاس بالنانو وتحتوي على مطهرات، ويقول كوان، إنها “تظل فعالة في قتل البكتيريا والفيروسات والجراثيم حتى بعد جفاف الطبقة”.

وأوضح، أنه على عكس وسائل التطهير مثل المبيض والكحول المخففين، تم تعزيز (ماب-1)، ببوليميرات تغلف وتطلق المطهرات عندما يلامسها البشر، وأن “الطبقة ليست سامة وهي آمنة للبشرة والبيئة”.

وحصل المنتج في فبراير الماضي، على الموافقة على الاستهلاك من قبل الجهات الرسمية المختصة، وسيصل إلى المتاجر في هونغ كونغ الشهر المقبل.

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