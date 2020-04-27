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الهيئة العامة للأوقاف تطلق منصة وقفي

الهيئة العامة للأوقاف تطلق منصة وقفي

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لتعزيز المشاركة المجتمعية

الهيئة العامة للأوقاف تطلق منصة وقفي

الهيئة العامة للأوقاف تطلق منصة وقفي
http://almnatiq.net/?p=858057
المناطق - الرياض

أطلقت الهيئة العامة للأوقاف اليوم الاثنين 4 رمضان 1441 هـ منصة التمويل الجماعي “وقفي”، والتي تهدف إلى إشراك المجتمع في تمويل المشاريع الوقفية والتنموية عبر منصة رقمية موثوقة تربط بين الجمعيات الأهلية والواقفين من أفراد ومؤسسات وجهات مانحة.

وتعد المنصة إحدى مبادرات التحول الرقمي للهيئة العامةللأوقاف الهادفة لتسهيل عملية المساهمة في الوقف من قبلالأفراد والجهات المانحة لتفعيل دور الأوقاف ومساهماتهاالتنموية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفعمساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي ليصل إلى5٪.

وتستهدف منصة وقفي أن تكون بوابة للراغبين في المنحوالوصول إلى احتياجات المجتمع من خلال المنتجات الوقفية والمشاريع التنموية التي سيتم عرضها على المنصة، وستكونالهيئة إحدى الجهات الداعمة لهذه المشاريع من خلال مصارف الأوقاف مع الجهات المانحة والمسؤولية الاجتماعية في دعم المشاريع المعروضة على المنصة وإتاحة الفرصة للمساهمة الجزئية أو الكلية في دعم المشاريع، كما أنها تمكّنالجمعيات الأهلية من عرض مشاريعها الوقفية والتنموية وفقمعايير محددة، وستعزز مفهوم الابتكار في المنتجات الوقفية والتنموية لدى الجمعيات الأهلية، وسيتم التركيز على المستفيدين الأشد حاجة في جميع مناطق المملكة من ذوي الدخل المحدود، والأرامل، والمطلقات، وذوي الاعاقة، والمرضى، والأسر المنتجة والمتضررين من جائحة كورونا وغيرهم؛ كمرحلة أولى.

وقد عرضت المنصة حزمة من المشاريع في مجالات متنوعة منها المنتجات الوقفية ومشاريع الرعاية الصحية، والمشاريع الإغاثية، وضيوف الرحمن، والمشاريع التعليمية، ومشاريع تنمية المجتمع، ومشاريع جائحة كورونا؛ ومشاريع الصندوق المجتمعي، وتتضمن المنصة مسارات متنوعة.

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