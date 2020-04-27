جمعية إسعاد الخيرية بالشرقية تطلق حملة ” بذرة خير “

الدمام - منال الدوسري

أطلقت جمعية إسعاد الخيرية بالمنطقة الشرقية ،حملة بعنوان (بذرة خير) وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك ، لتفتح أبواب الإنضمام إلى شجرة مؤسسي الجمعية لكافة الباحثين عن فرص الخير في المملكة العربية السعودية عبر طرح عدة عضويات (عضوية السند، عضوية الأمل، عضوية السعادة) ليعود ريعها إلى تأسيس وتشغيل مشاريعها في الجوانب التي تقدمها الجمعية لإحتواء احتياجات الأرامل والمطلقات وأطفالهن

و يمكن الإطلاع تفاصيل العضويات و المساهمة بعضوية في الجمعية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لها.

https://b.esaad.org.sa

يذكر أن الجمعية هي الأولى في المنطقة الشرقية المتخصصة في إحتواء الإحتياجات العينية، النفسية و التنموية لذوات الحاجة من الأرامل والمطلقات في المنطقة واللاتي يتم استقبال طلباتهن إلكترونياً عبر الصفحة (https://sys.esaad.org.sa) ليتم فرزها والتحقق من إستحقاقها وفق الإشتراطات والضوابط المحددة.