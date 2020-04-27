مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا في المكلا

المناطق - واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع تأمين وتوزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19)، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وسيتم خلال المشروع توزيع 1,200 سلة غذائية، تزن 88 طنًا و800 كيلو غرام، في مديريات المكلا وغيل باوزير ومنطقة ميفع في مديرية بروم ميفع.

وأشاد محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في مساندة أبناء حضرموت خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها اليمن والعالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا.