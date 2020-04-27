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صحة جازان تواصل مكافحة فيروس “كورونا” بالمسح النشط والكشف المبكر على العمالة وتعزيز الإجراءات الوقائية والإحترازية

صحة جازان تواصل مكافحة فيروس “كورونا” بالمسح النشط والكشف المبكر على العمالة وتعزيز الإجراءات الوقائية والإحترازية
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المناطق - فضة عطيف

تواصل المستشفيات والقطاعات الصحية بصحة جازان تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 ، حيث تستمر الفِرَق الطبية الميدانية المتخصصة بالمنشآت الصحية القيام بجولاتها ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على العمالة داخل مقرات سكنها وعملها في جميع محافظات المنطقة.
وتم خلال الجولات الميدانية قياس درجات الحرارة للعمالة، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، وأخذ عينات منهم حال وجود أعراض اشتباه بالفيروس، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها
وتعمل فرق المسح الميداني بإدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الشمالي على تكثيف أعمال المسح النشط لفحص العمال بإسكانات المدينة الاقتصادية بمحافظة بيش، إذ جرى خلال الأيام القليلة الماضية فحص 700 عامل، ولا تزال الفرق تتابع أعمالها إلى هذه اللحظة ضمن الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا.
كما نفذت إدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجبلي زيارات صحية ضمن برنامج المسح النشط على مساكن العمال في منطقة عمل القطاع وبعض مناطق التجمع لفحص العمالة، والكشف عن مدى مطابقة الإسكانات للاشتراطات الصحية، وتم فحص 2284 عاملاً بمحافظتي فيفاء والعيدابي، كما أنجز القطاع فحص 31 عاملاً من عمال النظافة بالقطاع والمراكز الصحية التابعة.
وكانت صحة جازان قد اتخذت ولا تزال عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا بالمنطقة منذ وقت مبكر، حيث شدّدت على تطبيق الفرز البصري بجميع المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة، وقللت عدد المراجعين والزوار للمرافق الصحية، وقدمت
لهم الخدمات عن بُعد إذ عملت على العديد من المبادرات النوعية مثل توصيل الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم، وتوصيل الأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية للمرضى المدرجين بقائمة المستفيدين من خدمات الطب المنزلي.
وكذلك أهتمت صحة جازان باستمرار عمليات التبرع بالدم للمحافظة على مستويات مخزون بنوك الدم بمستشفيات المنطقة عند المستويات الآمنة فأطلقت مبادرة “تبرع وانت في بيتك” عبر رابط إليكتروني ويقوم الراغبون في التبرع بالدم بتعبئة البيانات المطلوبة ومن ثَمّ تحديد الموعد المناسب للتبرع، ليتوجه بعد ذلك فريق طبي مجهز لمنزل المتبرع وإتمام عملية التبرع بعد القيام بالكشف الطبي اللازم.
كما أطلقت العديد من المستشفيات عدداً من حملات التبرع بالدم لمنسوبيها، وكذلك نفذت حملات خارجية بالتعاون مع الدوائر الأمنية المختلفة والقوات المسلحة بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة بالمنطقة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية مكثفة، ومبادرة تعقيم أجهزة الصرف الآلي، والتوعية داخل الأسواق والمحال التجارية، وغيرها من الإجراءات التوعوية.

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