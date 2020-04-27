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مدني عسير يدعو إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية المقبلة على المنطقة

مدني عسير يدعو إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية المقبلة على المنطقة
http://almnatiq.net/?p=858081
المناطق - عسير

صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب / محمد بن عبده السيد أنه بالإشارة إلى ما ورد من تنبيهات جوية متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بورود توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية مع وجود فرصة لتساقط البرد وجريان الأودية بالسيول على مرتفعات ومحافظات شرق منطقة عسير خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق :- ١٤٤١/٠٩/٠٥هـ .. ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م .. حتي يوم الأحد الموافق :- ١٤٤١/٠٩/٠٩هـ .. ٢٠٢٠/٠٥/٠٢م ..
فإن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تهيب وتأكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية .
مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وإتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، علماً بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني .

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