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بريطانيا تعرب عن قلقها بشأن الأوضاع في اليمن

بريطانيا تعرب عن قلقها بشأن الأوضاع في اليمن
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المناطق_واس

أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها بشأن الأوضاع في اليمن بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي تولي الإدارة الذاتية لمدن الجنوب اليمني وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمي كليفري في بيان اليوم : “هذه خطوة مقلقة للغاية من قِبل المجلس الانتقالي الجنوبي، ومن شأنها إطالة أمد الصراع من خلال عرقلة الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة شاملة وإعادة الاستقرار إلى جنوب اليمن”.
وشدّد المسؤول البريطاني على ضرورة التزام المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة اليمن بتنفيذ بنود اتفاق الرياض كافة، مؤكداً أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الذي يحتاجه جنوب اليمن بشدة.

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