صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل من الله – يوم أمس الأحد 3 رمضان 1441هـ من ضبط (3) مصانع للخمور و (21) برميلا سعة 500 لتر من الخمور المصنعة محلياً ، وعدد (28 )قارورة مُسكر مهيأة للتسويق، بالإضافة إلى كمية من الحشيش المخدر و (495 ) حبة كبتاجون ، وذلك بعد مداهمة موقع اتخذه مخالفو نظام أمن الحدود لتصنيع وترويج الخمور في محافظة خميس مشيط ، حيث تم القبض على المتورطين في ذلك وعددهم (19) متهماً، بعد مقاومتهم لرجال الأمن باستخدام سلاح رشاش “كلاشنكوف” ومسدس مما نتج عنه إصابة ثلاثة منهم ونقلهم إلى المستشفى.
مداهمة وكر لمروجي المخدرات والأسلحة بمنطقة عسير
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