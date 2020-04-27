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مداهمة وكر لمروجي المخدرات والأسلحة بمنطقة عسير

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مداهمة وكر لمروجي المخدرات والأسلحة بمنطقة عسير

مداهمة وكر لمروجي المخدرات والأسلحة بمنطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=858089
المناطق_واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل من الله – يوم أمس الأحد 3 رمضان 1441هـ من ضبط (3) مصانع للخمور و (21) برميلا سعة 500 لتر من الخمور المصنعة محلياً ، وعدد (28 )قارورة مُسكر مهيأة للتسويق، بالإضافة إلى كمية من الحشيش المخدر و (495 ) حبة كبتاجون ، وذلك بعد مداهمة موقع اتخذه مخالفو نظام أمن الحدود لتصنيع وترويج الخمور في محافظة خميس مشيط ، حيث تم القبض على المتورطين في ذلك وعددهم (19) متهماً، بعد مقاومتهم لرجال الأمن باستخدام سلاح رشاش “كلاشنكوف” ومسدس مما نتج عنه إصابة ثلاثة منهم ونقلهم إلى المستشفى.

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