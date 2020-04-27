احدث الأخبار

بريطانيا تعرب عن قلقها بشأن الأوضاع في اليمن
أبرز المواد
 مصر: 248 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الحكومة الأردنية تؤكد أهمية الالتزام باتفاق الرياض
أبرز المواد
 مدني عسير يدعو إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية المقبلة على المنطقة
منطقة عسير
 الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر وتؤكد: جائحة فيروس كورونا بعيدة عن نهايتها
أبرز المواد
 صحة جازان تواصل مكافحة فيروس “كورونا” بالمسح النشط والكشف المبكر على العمالة وتعزيز الإجراءات الوقائية والإحترازية
منطقة جازان
 مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا في المكلا
أبرز المواد
 عالم فيروسات يشرح كيفية انتقال كورونا من مريض سالب ومن دون “سعال”!
أبرز المواد
 جمعية إسعاد الخيرية بالشرقية تطلق حملة ” بذرة خير “
المنطقة الشرقية
 الهيئة العامة للأوقاف تطلق منصة وقفي
أبرز المواد
 علماء يطورون مادة مضادة للفيروسات ترش على الأسطح وتستمر 90 يوما
أبرز المواد
 “نيويورك تايمز”: بومبيو أعد خطة جهنمية لتمديد حظر الأسلحة على إيران
أبرز المواد
بريطانيا تعرب عن قلقها بشأن الأوضاع في اليمن

بريطانيا تعرب عن قلقها بشأن الأوضاع في اليمن

أبرز المواد
مصر: 248 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مصر: 248 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
الحكومة الأردنية تؤكد أهمية الالتزام باتفاق الرياض

الحكومة الأردنية تؤكد أهمية الالتزام باتفاق الرياض

أبرز المواد
مدني عسير يدعو إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية المقبلة على المنطقة

مدني عسير يدعو إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية المقبلة على المنطقة

منطقة عسير

مصر: 248 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مصر: 248 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=858090
المناطق_متابعات

توفي، اليوم الإثنين، الصحفي المصري الشاب محمود رياض متأثرا بإصابته قبل أسبوعين بفيروس كورونا.

كان رياض قد مكث نحو 10 أيام في المنزل قبل أن يتم نقله لمستشفى حميات إمبابة ويقضي 5 أيام فيها، وتم نقله بعدها لمستشفى العزل في العجوزة حيث فاضت روحه بعد ظهر اليوم.

الصحفي الراحل لديه طفلين أحدهما عام ونصف والآخر 8 أعوام، محجوزان أيضا مع زوجته بعد أن أظهر التحليل حمل الطفلين للفيروس.

كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت اليوم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و وفاة 20 حالة جديدة، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى

وذكرت الصحة المصرية أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.

روابط ذات صلة

بريطانيا تعرب عن قلقها بشأن الأوضاع في اليمن

بريطانيا تعرب عن قلقها بشأن الأوضاع في اليمن
الحكومة الأردنية تؤكد أهمية الالتزام باتفاق الرياض

الحكومة الأردنية تؤكد أهمية الالتزام باتفاق الرياض
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر وتؤكد: جائحة فيروس كورونا بعيدة عن نهايتها

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر وتؤكد: جائحة فيروس كورونا بعيدة عن نهايتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*