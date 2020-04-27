مصر: 248 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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توفي، اليوم الإثنين، الصحفي المصري الشاب محمود رياض متأثرا بإصابته قبل أسبوعين بفيروس كورونا.

كان رياض قد مكث نحو 10 أيام في المنزل قبل أن يتم نقله لمستشفى حميات إمبابة ويقضي 5 أيام فيها، وتم نقله بعدها لمستشفى العزل في العجوزة حيث فاضت روحه بعد ظهر اليوم.

الصحفي الراحل لديه طفلين أحدهما عام ونصف والآخر 8 أعوام، محجوزان أيضا مع زوجته بعد أن أظهر التحليل حمل الطفلين للفيروس.

كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت اليوم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و وفاة 20 حالة جديدة، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى

وذكرت الصحة المصرية أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.