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الكويت.. وصول عدد مصابي الكوادر الطبية بكورونا إلى 105

الكويت.. وصول عدد مصابي الكوادر الطبية بكورونا إلى 105
http://almnatiq.net/?p=858099
المناطق_الرياض

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الطواقم الطبية بلغ 105 حالات

وأشار السند إلى أن “الحالات توزعت بين المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة والقطاع الأهلي، ومستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، ومستشفى مؤسسة نفط الكويت”

ووفق روسيا اليوم أضاف: “بلغت الإصابات نسبة تقدر بأقل من 1% من الطواقم الطبية في دولة الكويت”

وأشار السند إلى أن “الإصابات شملت زملاءنا المواطنين ومن مختلف الجنسيات، الذين أبوا إلا أن يكونوا في الصفوف الأمامية”

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