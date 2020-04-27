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كلوب يكشف عن أفضل لاعب في ليفربول

كلوب يكشف عن أفضل لاعب في ليفربول
http://almnatiq.net/?p=858103
المناطق_وكالات

فعلى سبيل المثال، أشعل محمد صلاح العالم عندما انتقل إلى ليفربول للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين تحول ساديو ماني إلى أحد أفضل نجوم العالم منذ ارتدائه قميص الريدز قادما من ساوثامبتون

كما وقع ليفربول مع آخرين مثل فيرغيل فان دايك وأليسون، الذين ساعدوا في تحويل ليفربول لبطل القارة العجوز في الوقت الحاضر

وبالطبع، لا يمكن تجاهل أمثال الظهير الأيسر أندرو روبرتسون، الذي قدم من نادي هال سيتي مقابل 8 مليون جنيه استرليني فقط، والذي ربما يكون الآن أفضل لاعب في العالم في الدفاع

لكن كلوب لا يعتبر أي من هذه التعاقدات مع اللاعبين أعظم ما صنع في ليفربول

فعندما سُئل عن هذا الأمر، أوضح كلوب على برنامج بيور فوتبول بودكاست أن أفضل لاعب في فريقه، لم يكن من خلال صفقة انتقالات بل تم الترويج له من داخل أروقة أكاديمية ليفربول

وكشف كلوب عن اسم اللاعب بالقول: “إنه ترينت ألكسندر أرنولد.. لم يكن علينا أن نشتريه، لكن مساعدي بيب ليجيندرز أحضره وقال لي إنه يلعب في فريق الشباب في قلب الدفاع، كما يلعب أيضا كظهير أيمن، أو كجناح أيمن، أو أيسر”

وأضاف المدرب الألماني: “بعد أن قدم للنادي كانت هناك ثمة مشكلة واحدة فقط: لم يكن ترينت لائقا بدنيا بما فيه الكفاية، لأنه كان حديث السن، ولكننا رأينا فيه مستقبلا في كرة القدم”

وتابع: “اضطررنا للعمل على مسألة اللياقة البدنية مع أرنولد، لكنه قطع شوطا كبيرا من تلقاء نفسه، وكان من الجيد أن نراه الآن على هذا الشاكلة”

وكان قد أحرز أرنولد لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال شهر ديسمبر الماضي

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على موقع تويتر مقطع فيديو للأهداف التي صنعها لصالح زملائه خلال ديسمبر

وعلق بالقول: “أفضل لاعب لشهر ديسمبر هو ملك التمريرات الحاسمة، ترينت ألكسندر أرنولد”

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