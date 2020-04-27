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“مدني الجوف” يخمد حريقًا بالشاشة الإلكترونية لسوق الخضار

“مدني الجوف” يخمد حريقًا بالشاشة الإلكترونية لسوق الخضار
http://almnatiq.net/?p=858109
المناطق_الجوف

تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا مساء هذا اليوم من إخماد حريق نشب بلوحة الأسعار بسوق خضار سكاكا.
أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغاً عبارة عن حريقًا أندلع باللوحة الخاصة للأسعار بسوق الخضار بمدينة سكاكا وتمت السيطرة على الحريق بالكامل ولا توجد إصابات ولله الحمد .

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