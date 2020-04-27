وزير الصحة: الخطر مازال قائم والفيروس ينتشر في مختلف دول العالم ولا زال متواجد لدينا

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قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن المسح النشط في عدد من الأحياء التي سجلت معدلات إصابة أكبر ساهم في معرفة دوائر الانتشار وأماكن الكثير من الحالات ومعالجتها وضمان عدم انتشارها بشكل كبير في المناطق المختلفة، حيث تم حتى الآن أكثر من 2000 جولة في الأحياء المستهدفة.

وأضاف في اغريدة على “تويتر”: “أذكر أننا كلنا مسؤول فيجب على كل شخص يخرج من منزله أن يلبس الكمامة للحفاظ على عدم انتشار العدوى بين الناس ،لذا أرجو من الجميع الالتزام بذلك”.

وتابع: “رفع منع التجول جزئيا لا يعني زوال الخطر بل أؤكد أن الخطر مازال قائم فالفيروس ينتشر في مختلف دول العالم ولازال متواجد لدينا وفي جميع مناطق المملكة”.